Fest-Noz « Bloazh Nevez » Amnesty International Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 31 décembre 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

Fest-Noz « Bloazh Nevez » Amnesty International

Salle des Fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère

2022-12-31 21:30:00 – 2022-12-31 06:00:00

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Finistère

Le grand Fest-Noz du 31 décembre est de retour. Il est organisé par l’association Bloaz Nevez au profit du groupe Amnesty International de Morlaix qui œuvre en faveur des droits humains. Il se déroulera pour la 20 ème fois à Saint-Thégonnec où la municipalité est partenaire de l’évènement.

La soirée se déroule dans deux salles et permet ainsi aux danseurs d’avoir plus d’espace pour danser et de passer d’une salle à l’autre selon le passage des musiciens (12 groupes de musique, 46 artistes engagés).

GRANDE SCENE :

-EBEN avec les chanteuses Sterenn Diridollou, Sterenn Le Guillou et Marine Lavigne qui ont représenté la France dans le groupe Alvan &Ahez à l’Eurovision au printemps dernier.

-LOENED FALL Kan ha diskan, violon, guitare, bombarde.

-DUO GAZAG saxo,accordéon.

-KONOZ, Konogan an Habask : guitares basse et acoustique, accordéon et bombarde, biniou,

-LANDEAU/DE VISSCHER kan ha diskan « La voix des Monts d’Arrée »

DEUXIEME SCENE :

-KAZH AN TOENNOU HA LUTIG : guitares basse et acoustique, bombarde, biniou, accordéon

-LARIDENN &Co : un groupe local qui anime fest-noz et chants de marins.

-MAHE/ GARCIA : bombarde, accordéon

3 groupes de KAN HA DISKAN :PASCALE ET DENISE ; DANIELE ET RENEE; PAOTRED DISOURSI

Le Fest-Noz débute à 21h30 jusqu’à 6h du matin. La salle est ouverte dès 21h15.

Sandwichs, crêpes chaudes toute la nuit.

Le verre du nouvel an et la soupe à l’oignon sont offerts.

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-11-24 par