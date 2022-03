FEST-NOZ Bangor – Belle-île-en-Mer Salle des fêtes Bangor Bangor Catégories d’évènement: Bangor

Salle des fêtes Bangor, le samedi 19 mars à 21:00

Présence d’un stand Redadeg : auto-collants, tee-shirts… Buvette Organisé par l’association Ar varzhed Gratuit – 12 ans.

5 €

Fest-noz le samedi 19 mars, 21h salle des fêtes de Bangor, entrée 5 euros Salle des fêtes Bangor rue claude monet bangor Bangor Morbihan

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:59:00

