salle de la Gemmetrie, Saint-Barthélemy-d’Anjou (49), le samedi 19 mars à 20:00

Deux années après l’anniversaire officiel et de multiples rebondissements, nous espérons vous voir très nombreux pour célébrer les 25 ans (+2 donc!) de l’association Dañsael le samedi 19 mars prochain! Pour fêter l’événement, les deux Duo ont maintenu leur présence et on se réjouit de partager cette soirée avec vous: Le Duo Landat-Moisson et le Duo TTC! A très bientôt salle de la Gemmetrie à Saint Barthelemy d’Anjou! 20h30! *source : événement [Fest-noz bal folk – Anniversaire 25 ans Dañsael](https://agendatrad.org/e/35285) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

8 euros – gratuit pour -12 ans

avec Duo TTC salle de la Gemmetrie,Saint-Barthélemy-d’Anjou (49) 1, Rue des Lauriers salle de la Gemmetrie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T00:00:00

