Fest-Noz, Bal et Improvisations – Festival Eurofonik Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN, 20 mars 2022, Nantes.

2022-03-20

Horaire : 15:00

Gratuit : non 4 € à 8 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr

Un fest-noz, un bal ? Danser ensemble, toutes générations et toutes conditions sociales confondues, dans la convivialité et la chaleur humaine ? On aurait presque oublié que cela nous était nécessaire. Pour ce dernier rendez-vous du festival, nous commençons l’après-midi avec Adar, duo entre Pays basque et Gascogne, aux multiples instruments et aux voix précises et rayonnantes.Viendra ensuite Eben, sextet composé de trois chanteuses et trois instrumentistes chevronnés, l’une des révélations de la scène bretonne actuelle ; c’est de plus l’occasion de découvrir le nouveau répertoire du groupe, intitulé Dinaskañ. En dialogue avec le bal, le danseur et chorégraphe contemporain franco-portugais Filipe Lourenço, influencé par les musiques et danses populaires du Maghreb, nous propose des improvisations inspirées, rejoint par la chorégraphe et directrice du Centre Chorégraphique, Ambra Senatore. Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022)

Centre Chorégraphique National de Nantes – CCNN adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 93 30 97 http://www.ccnnantes.fr/ contact@ccnn.fr