Fest Noz / Bal au Parquet de Bal ferme de la Harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Fest Noz / Bal au Parquet de Bal ferme de la Harpe, 26 février 2022, Rennes. Fest Noz / Bal au Parquet de Bal

ferme de la Harpe, le samedi 26 février à 21:00

Avec / gant : Ma Petite Philippe Plard Sonneur.se.s & chanteur.se.s 10€ / 6€ pour les adhérent.e.s Réservation : [https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/fest-noz-bal-parquet-de-bal?_gl=1%2a1eqe18w%2a_ga%2aMjAzNzQ1MzUwNS4xNjAzMjY1ODQ3%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0NDQ4MTk3OC4xNy4xLjE2NDQ0ODIyMzEuMA..&_ga=2.72407059.1457338162.1644409697-2037453505.1603265847](https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/fest-noz-bal-parquet-de-bal?_gl=1%2a1eqe18w%2a_ga%2aMjAzNzQ1MzUwNS4xNjAzMjY1ODQ3%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY0NDQ4MTk3OC4xNy4xLjE2NDQ0ODIyMzEuMA..&_ga=2.72407059.1457338162.1644409697-2037453505.1603265847) Fest Noz Bal ferme de la Harpe avenue Charles Tillon Rennes Rennes Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T21:00:00 2022-02-26T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu ferme de la Harpe Adresse avenue Charles Tillon Rennes Ville Rennes lieuville ferme de la Harpe Rennes Departement Ille-et-Vilaine

ferme de la Harpe Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Fest Noz / Bal au Parquet de Bal ferme de la Harpe 2022-02-26 was last modified: by Fest Noz / Bal au Parquet de Bal ferme de la Harpe ferme de la Harpe 26 février 2022 ferme de la Harpe Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine