La Gacilly Morbihan Dans le cadre de la fête de La Bretagne, nous avons décidé de mettre en avant plusieurs artistes de la nouvelle scène musicale bretonne. L’idée première est de danser et de partager un moment convivial autour de la musique bretonne et de projets originaux.

Incontournable de la nouvelle scène bretonne, Plantec a su au fil des 15 dernières années imposer sa vision moderne du Fest-Noz en tenant le pari de renouveler sans cesse son univers.

Hironaat ( Hybride), le nouvel album de Plantec, une énergie animale, des danses sauvages, des invités des 4 coins du monde… Un album “Trad Electro” composé en Bretagne aux sonorités sans frontières!

