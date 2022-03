Fest Noz au Parquet de Bal Rennes le 14 avril Ferme de la harpe,Rennes (35)

Ferme de la harpe, Rennes (35), le jeudi 14 avril à 19:00

Fest noz au Parquet de Bal le 14 avril, programmation autour de musiciennes et musiciens passé.es par le cursus Kreiz Breizh Akademi ! Ouverture des portes à 19h. *Avec :*Kreiz Breizh Akademi #8 – B’an DañsLange/LetenneurLe Guern/Le Floc’hLange/MarchandNicolas/EspieussasSegalYouen PARANTHOEN **Tarif** : 5€ (réduit) – 7€ (normal) **Organisation :** Pitell *source : événement [Fest Noz au Parquet de Bal Rennes le 14 avril](https://agendatrad.org/e/35770) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

2022-04-14T19:00:00 2022-04-14T23:00:00

