FEST-NOZ À SAINT-THÉGONNEC Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 11 février 2023, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner . FEST-NOZ À SAINT-THÉGONNEC Avenue de Park An Iliz Salle des Fêtes Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Salle des Fêtes Avenue de Park An Iliz

2023-02-11 21:00:00 – 2023-02-11 02:00:00

Salle des Fêtes Avenue de Park An Iliz

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Finistère Le groupe des « Danserien Bro Sant Tegoneg » organise un fest-noz à la salle des fêtes de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. Il sera animé par le groupe Breizh Storming, le duo Michel Jammet / Louis Abgrall (sonneurs) et le duo Denise et Pascale (kan ha diskan). denisebaudin@wanadoo.fr Salle des Fêtes Avenue de Park An Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Catégories d'Évènement: Finistère, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

