Rendez-vous le 19 novembre prochain pour un FEST NOZ à l’Asphodèle. Groupes : – Crusson & Co – Ampouailh – Jaffré & Guegan _**Des initiations à la danse bretonne vous seront proposées par des associations à partir de 20h**_ Buvette sur place Billets en vente sur place

Entrée 5€ / Gratuit pour les moins de 12ans

La première édition du Festival de la Lune Rousse n’ayant pas pu se tenir l’an passé, nous vous proposons de nous retrouver le 19 novembre en attendant le retour de la Lune Rousse les 13-14 mai 2022. Salle de l’Asphodèle 21 Rue du Pont À Tan, 56230 Questembert Questembert Ancien Moulin Glos Morbihan

