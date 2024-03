Fest-Noz à Plougastel Espace Avel-Vor Plougastel-Daoulas, samedi 16 mars 2024.

Fest-Noz à Plougastel Espace Avel-Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Demat d’an holl, bonjour à tous,

Réservez votre samedi 16 mars, venez danser au Fest-Noz à Plougastel !

Un programme concocté pour tous les publics, tous les âges

– Pour les enfants Festig-noz de 18h à 20h30 avec Les Pieds dans l’Bal, Bagadig Plougastel et Théo et Iza (élèves du CPAB)

– Pour les plus grands Fest-noz de 20h30 à 2h avec Startijenn, Digabestr, Queré-Le Menn, Irvoas Moign

Venez nombreux danser et partager un bon moment ! .

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16 02:00:00

Espace Avel-Vor 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

