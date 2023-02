Fest-Noz à Plougastel ! Avel Vor Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Réservez votre samedi 1er avril, venez danser au Fest-Noz à Plougastel ! Un programme concocté pour tous les publics, tous les âges : Pour les enfants : Festig-noz de 18h à 20h Pour les plus grands : Fest-noz de 20h à 2h avec Forzh Penaos, Queré / Le Menn, Les Petits Poux, Creach’cadec / Soubigou, Le Moëne / Rizzo Entrée à 8€ (gratuit – 12 ans) et restauration sur place.

Venez nombreux danser (sur parquet) et partager un bon moment ! Fest-noz organisé par Div Yezh, l'association des parents d'élèves des classes bilingues de l'école de Goarem Goz.

