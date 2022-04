Fest-noz à Ploeren pour les 20 ans de Tal er Mor Salle du Spi Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Salle du Spi, le samedi 9 avril à 20:00

Blain/Leyzour, Chogal Trio, Korriganed, Pasquet/An Habask, Ruz Réor et Tam Glaz seront sur la scène pour animer ce grand fest-noz.

8€

Samedi 9 avril, l’association Tal er Mor organise à Ploeren un grand fest-noz pour ses 20 ans Salle du Spi 25 Rue des fontaines Ploeren Ploeren Morbihan

