FEST-NOZ À PLEYBER-CHRIST
Rue François Coat Salle des Fêtes Pleyber-Christ

2023-01-21 21:00:00 – 2023-01-21 01:00:00

Salle des Fêtes Rue François Coat

Finistère Pleyber-Christ Organisé par l’ASC- Danse Bretonne Pleyber-Christ,

Venez danser sur le parquet de la salle des Fêtes de Pleyber-Christ ! L’on retrouvera avec plaisir les groupes :

– Caroline Cloarec et Antoine Gauchard

– Tchikidi

– Bouest an Diaoul Orchestra +33 2 98 78 42 51 Salle des Fêtes Rue François Coat Pleyber-Christ

