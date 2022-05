Fest Noz à Lesneven L’Atelier Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

L'Atelier, le samedi 14 mai à 19:00

Fest Noz avec Talec-Noguet Quartet, Duo Gazag, Duo Boderiou Salaun, Ben & Leon. Repas 10€ sur réservation : [[reservationrepasskoazell@gmail.com](mailto:reservationrepasskoazell@gmail.com)](mailto:reservationrepasskoazell@gmail.com) / 06 19 81 48 84 Crêpes et buvette sur place – par Skoazell Lesneven Dans le cadre de la fête de la Bretagne à Lesneven, Fest Noz sur le parvis de l’Atelier, avec Talec-Noguet Quartet, Duo Gazag, Duo Boderiou Salaun, Ben & Leon. L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven Finistère

