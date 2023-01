Fest-noz à la brasserie Lannion Lannion Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Fest-noz à la brasserie Lannion, 20 janvier 2023, Lannion . Fest-noz à la brasserie 2 hent koz montroulez Brasserie Kerampont Lannion Côtes-d’Armor Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 00:30:00

Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez

Lannion

Côtes-d’Armor Initiation à la mazurka, fest-noz, bières et restauration sur place !

Venez vous réchauffer à la brasserie (enfin, venez réchauffer la brasserie plutôt)

Pour vous ce soir : Lorho Pasco – Lintanf / Guillemois – Leroux / Les arriéré.e.s /

Poyard – Pluet / Corre – Priol. brasseriekerampont@gmail.com +33 6 79 26 63 48 http://kerampont.com/?fbclid=IwAR3ACnRZ5YEAaMwYqkdjfHKWxvbBYX5AxG13nFvmaeo_ZVZTfP051tn4FYo Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Lannion Côtes-d'Armor Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Ville Lannion lieuville Brasserie Kerampont 2 hent koz montroulez Lannion Departement Côtes-d'Armor

Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Fest-noz à la brasserie Lannion 2023-01-20 was last modified: by Fest-noz à la brasserie Lannion Lannion 20 janvier 2023 2 hent koz montroulez Brasserie Kerampont Lannion Côtes-d'Armor Côtes-d’Armor Lannion

Lannion Côtes-d'Armor