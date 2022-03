Fest-Noz à Dompierre sur Mer – près de La Rochelle – 17 Foyer Ferdinand Rieux,Dompierre-sur-Mer (17)

Foyer Ferdinand Rieux, Dompierre-sur-Mer (17), le samedi 19 mars à 20:30

Fest noz organisé par la Kevrenn de La Rochelle ! Nous recevons cette année Pollen, un groupe de Concarneau qui nous fera danser au son de la bombarde, de l’accordéon, de la guitare et du saxophone ( ). La soirée sera également animée par Ronan et Philippe, duo biniou/bombarde de l’association Bretagne en Gironde, à Cartelègue. Et enfin, nous retrouverons bien entendu notre bagad ! Venez nombreux danser avec nous ! Et si vous ne connaissez pas les danses bretonnes, venez un petit peu en avance, une initiation vous sera proposée de 20 h 30 à 21 h. *source : événement [Fest-Noz à Dompierre sur Mer – près de La Rochelle – 17](https://agendatrad.org/e/35908) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

