Fest Noz à Crozon Crozon Crozon Catégories d’Évènement: Crozon

Finistère

Fest Noz à Crozon Crozon, 21 janvier 2023, Crozon . Fest Noz à Crozon 5 Venelle de la Gare Crozon Finistère

2023-01-21 – 2023-01-21 Crozon

Finistère Fest Noz le 21 janvier à 21h. Salle de bal le Cornouaille. Venelle 5-7 rue de la gare. Soupe / crêpes et Bar 19h30 Contact : librefest@riseup.net / 07.81.18.85.31 librefest@riseup.net +33 7 81 18 85 31 Crozon

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Crozon, Finistère Autres Lieu Crozon Adresse 5 Venelle de la Gare Crozon Finistère Ville Crozon lieuville Crozon Departement Finistère

Crozon Crozon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crozon/

Fest Noz à Crozon Crozon 2023-01-21 was last modified: by Fest Noz à Crozon Crozon Crozon 21 janvier 2023 5 Venelle de la Gare Crozon Finistère Crozon finistère

Crozon Finistère