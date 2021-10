Fest-Noz #7 Plouguerneau, 22 janvier 2022, Plouguerneau.

Fest-Noz #7 Rue du Colombier Espace culturel Armorica Plouguerneau

2022-01-22 21:00:00 – 2022-01-22 Rue du Colombier Espace culturel Armorica

Plouguerneau Finistère

Spoum

Mêlant savamment les styles musique traditionnelle entre Jazz, funk, rock avec une pointe “affro“, Spoum est un groupe “charnière” qui pousse toujours plus loin, par des arrangements étonnants, les limites de son répertoire.

Barba Loutig

Quadriphoniques en diable, les quatre brigandes donnent de la voix et du cœur, mènent la danse à la hussarde et n’ont que faire des convenances.

Polyphonies, polyrythmies, tambours et tambourins… la faim de style et d’énergie musicale justifie les moyens !

Trio Bodénès, Hamon, Le Gall

Trois sonneurs reconnus issus de trois bagadoù du Finistère unissent leurs virtuosités autours de trois instruments pour façonner un son et un répertoire à danser des plus novateur.

Rue du Colombier Espace culturel Armorica Plouguerneau

