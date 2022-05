FEST NOZ, 17 août 2022, .

FEST NOZ

2022-08-17 – 2022-08-17

Un Fest-noz aux influences multiples : danses de Basse-Bretagne aux arrangements épicés, le « Duo Landat-Moisson » mêlent voix et accordéon dans un swing breton d’aujourd’hui et le « Duo Letouze-Foltête » offre une musique à danser transpirante, ancrée dans la tradition et la modernité.

Avec l’association Kerverner Raez Dansou

Un Fest-noz aux influences multiples : danses de Basse-Bretagne aux arrangements épicés, le « Duo Landat-Moisson » mêlent voix et accordéon dans un swing breton d’aujourd’hui et le « Duo Letouze-Foltête » offre une musique à danser transpirante, ancrée dans la tradition et la modernité.

dernière mise à jour : 2022-05-04 par