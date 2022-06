Fest-noz

Fest-noz, 14 août 2022, . Fest-noz

2022-08-14 – 2022-08-14 Fest-noz Concert apéro, temps d’initiation des danses, fest-noz. Buvette / restauration bio

A l’éco-domaine du Bois du Barde. +33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.fr/ Fest-noz Concert apéro, temps d’initiation des danses, fest-noz. Buvette / restauration bio

A l’éco-domaine du Bois du Barde. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville