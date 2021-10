Le Croisty Sal ar gouelioù ar C'hroesti - Salles des fêtes du Croisty Le Croisty, Morbihan Fest-deiz – Sortie album Pays Pourlet Sal ar gouelioù ar C’hroesti – Salles des fêtes du Croisty Le Croisty Catégories d’évènement: Le Croisty

Sal ar gouelioù ar C'hroesti – Salles des fêtes du Croisty, le samedi 13 novembre à 15:00 Gratuit

Grand fest-deiz pour la sortie d’album de Dastum sur le pays Pourlet avec des chanteurs et sonneurs. Organisé par l’association Par-ci, par-là / Du-mañ, du-se. Sal ar gouelioù ar C’hroesti – Salles des fêtes du Croisty Rue de la Forêt, 56540 Le Croisty Le Croisty Morbihan

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T19:00:00

