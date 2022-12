Fest deiz solidaire Plouhinec Plouhinec Catégories d’évènement: Finistère

Plouhinec

Fest deiz solidaire Plouhinec, 22 janvier 2023, Plouhinec . Fest deiz solidaire Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

2023-01-22 14:30:00 – 2023-01-22 18:30:00 Plouhinec

Finistère Fest deiz solidaire organisé par l’association Solidair’éthic le dimanche 22 janvier 2023 à la salle « chez Jeanne » à Plouhinec.

« Nouvelle année, nouveau plancher », le fest deiz est animé par: Klippen ar Chra’b (musique et chant); Cazé/Le Pape (musique); Cavellec/Le Dissez (kan ha diskan).

Entrée à 6 €.

Crêpes et boissons. martinepivard29@gmail.com +33 6 84 33 10 12 Plouhinec

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère Ville Plouhinec lieuville Plouhinec Departement Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/

Fest deiz solidaire Plouhinec 2023-01-22 was last modified: by Fest deiz solidaire Plouhinec Plouhinec 22 janvier 2023 finistère Plouhinec Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Plouhinec Finistère