Fest-deiz solidaire Clé des arts Trégueux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

TREGUEUX

Fest-deiz solidaire Clé des arts, 10 avril 2022, Trégueux. Fest-deiz solidaire

Clé des arts, le dimanche 10 avril à 14:00

Avec l’Office Culturel de Trégueux et le groupe de danseurs Kazel ha Kazel

Participation libre

en soutien avec l’Ukraine Clé des arts Rue Marcel Rault, Trégueux Trégueux Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, TREGUEUX Autres Lieu Clé des arts Adresse Rue Marcel Rault, Trégueux Ville Trégueux lieuville Clé des arts Trégueux Departement Côtes-d'Armor

Clé des arts Trégueux Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tregueux/

Fest-deiz solidaire Clé des arts 2022-04-10 was last modified: by Fest-deiz solidaire Clé des arts Clé des arts 10 avril 2022 Clé des arts Trégueux Trégueux

Trégueux Côtes-d'Armor