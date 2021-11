Plescop Salle Polyvalente Morbihan, Plescop Fest-Deiz Salle Polyvalente Plescop Catégories d’évènement: Morbihan

Salle Polyvalente, le samedi 4 décembre à 14:00

Avec le Bagadig « Ar Voused » de Vannes Les élèves de : – Petra Neue – L’atelier de chant de Ti ar Vro Bro Gwened – Du Conservatoire Organisé en partenariat avec Petra neue, le Bagad Er Melinerion de Vannes et Ti ar Vro Bro Gwened.

entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire

organisé par le département de musique traditionnelle du Conservatoire de Vannes Salle Polyvalente route de saint Avé Plescop Morbihan

2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T18:00:00

