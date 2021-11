La turballe Salle de Kerhuel 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique FEST DEIZ Salle de Kerhuel 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

FEST DEIZ Salle de Kerhuel 44420 La turballe, 14 novembre 2021, La turballe. FEST DEIZ

Salle de Kerhuel 44420 La turballe, le dimanche 14 novembre à 14:30

FEST DEIZ avec Yves Le Guennec, Duo Miichty, Lapoused Noz Pass sanitaire obligatoire FEST DEIZ avec Yves Le Guennec, Duo Miichty, Lapoused Noz Pass sanitaire obligatoire Salle de Kerhuel 44420 La turballe Salle de Kerhuel 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T14:30:00 2021-11-14T00:30:00

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle de Kerhuel 44420 La turballe Adresse Salle de Kerhuel 44420 La turballe Ville La turballe lieuville Salle de Kerhuel 44420 La turballe La turballe