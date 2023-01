FEST DEIZ Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

FEST DEIZ Sainte-Pazanne, 19 mars 2023, Sainte-Pazanne . FEST DEIZ Impasse des Barottards Salle de l’Escale de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Salle de l’Escale de Retz Impasse des Barottards

2023-03-19 14:00:00 – 2023-03-19 14:00:00

Salle de l’Escale de Retz Impasse des Barottards

Loire-Atlantique Au programme : – Concerts avec PORZ MAEN, TRIO ALCON, Yves LE GUENNEC – Bar, crêpes et pâtisseries sur place L’Atelier de danse traditionnelle de Sainte Pazanne vous invite à la danse ! Salle de l’Escale de Retz Impasse des Barottards Sainte-Pazanne

