Fest-Deiz Saint-Cast-le-Guildo, 15 janvier 2023, Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo. Fest-Deiz Boulevard de la Mer Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor Salle d’Armor Boulevard de la Mer

2023-01-15 14:30:00 – 2023-01-15 19:00:00

Salle d’Armor Boulevard de la Mer

Saint-Cast-le-Guildo

Côtes-d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Avec Asteure Organisé par le Cercle des Embruns de Saint-Cast. mariehel.simon@free.fr +33 2 96 41 11 70 Salle d’Armor Boulevard de la Mer Saint-Cast-le-Guildo

