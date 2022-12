Fest-Deiz Nedeleg Penn da Benn e Kemperle Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Fest-Deiz Nedeleg Penn da Benn e Kemperle Quimperlé, 18 décembre 2022, Quimperlé

2022-12-18 15:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Finistère Venez fêter Noël en dansant, en chantant, en sonnant lors du traditionnel Fest-Deiz Nedeleg Penn da Benn !

Venez parler Breton ou vous entraîner : débutants bienvenus ! Toutes les autres langues seront les bienvenues, aussi.

Apprenez une danse bretonne ou deux ! Apprenez-nous vos danses ! Goûtez au cidre chaud légendaire !

Venez en famille !

Plijadur ‘vo !

regineguillemot@hotmail.com +33 6 68 99 60 32

