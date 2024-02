Fest-deiz Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy, dimanche 25 février 2024.

Fest-deiz Rue Hent Poull Gleuvian Loctudy Finistère

L’Amicale Laïque de Loctudy programme son traditionnel fest-deiz, avec Gwechall,O’Bal Duo et Foll-Bido

Buvette et kouign sur place ! .

Rue Hent Poull Gleuvian C

Loctudy 29750 Finistère Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 15:00:00

fin : 2024-02-25 18:30:00



L’événement Fest-deiz Loctudy a été mis à jour le 2024-01-31 par OT Destination Pays Bigouden Sud