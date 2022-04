fest deiz la bourrache theatre de verre,Paris (75)

Fest Deiz de 15h à 20h. *source : événement [fest deiz](https://agendatrad.org/e/36289) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 Euros

avec ATtrape-Pied, Beatrice Cabedoce et malurette la bourrache theatre de verre,Paris (75) la bourrache theatre de verre, 75019 Paris, France

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T20:00:00

