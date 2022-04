Fest-deiz ha noz du Cercle Breton de Nantes Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fest-deiz ha noz du Cercle Breton de Nantes Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe, 25 juin 2022, Nantes. 2022-06-25

Horaire : 16:00 01:00

Gratuit : non Tarif : 9€ Gratuit pour les – de 12 ans Gratuit pour les adhérents 2021-2022 du Cercle Breton de Nantes Billetterie : helloasso.com tout public Après 2 ans d’attente, voici enfin l’affiche exceptionnelle du fest-noz du Cercle Breton de Nantes ! A l’origine pour fêter la réouverture du Salon Mauduit et nos 75 ans, cette programmation immanquable sera l’occasion de retrouver des artistes ayant participé aux belles heures des Salons et d’en découvrir des nouveaux ! Avec Emsaverien, Talar, Ebrel/Le Buhé, Sérot/Janvier, Taouarh, Blain/Leyzour et les chanteurs à la ronde. Restauration et bar sur place. Initiation à la danse de 16h à 17h. Fest-deiz ha noz de 17h à 1h00 Salon Mauduit / Pôle associatif Désiré Colombe Nantes 44100

https://sites.google.com/site/cbnantes/

