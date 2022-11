Fest-Deiz Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Fest-Deiz Guingamp, 11 décembre 2022, Guingamp. Fest-Deiz

3 Place du Champ au Roy Ti ar Vro Guingamp Côtes d’Armor Ti ar Vro 3 Place du Champ au Roy

2022-12-11 – 2022-12-11

Ti ar Vro 3 Place du Champ au Roy

Guingamp

Côtes d’Armor En présence de nombreux sonneurs et chanteurs du Trégor : Castel-Gorju / Philippe-Bodros / Le Goff-Kerjean / Baron-Pagnon / Le Roux-David kreizenn.gwengamp@orange.fr +33 2 96 44 27 88 Ti ar Vro 3 Place du Champ au Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Guingamp Côtes d’Armor Ti ar Vro 3 Place du Champ au Roy Ville Guingamp lieuville Ti ar Vro 3 Place du Champ au Roy Guingamp Departement Côtes d’Armor

Guingamp Guingamp Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp/

Fest-Deiz Guingamp 2022-12-11 was last modified: by Fest-Deiz Guingamp Guingamp 11 décembre 2022 3 Place du Champ au Roy Ti ar Vro Guingamp Côtes d’Armor Côtes-d’Armor Guingamp

Guingamp Côtes d’Armor