2022-05-21 12:00:00 – 2022-05-21 23:45:00

Dinan Côtes d’Armor Dinan Dans le cadre de la 14ème édition de la Fête de la Bretagne, nous aurons le plaisir de clôturer cette semaine de festivités avec un Fest Deiz puis un Fest Noz (et bien d’autres surprises) sur la Place Saint Sauveur, à Dinan. Programmation :

Bagad An Daoudour, Bouffort/Pénard, Francine Baker, La Clique Costarmorigène, La Maison de la Harpe et son école, Loened Fall, Mathieu Guitton, Pestel/Charlès, Pestel/Landin, Pichard/Vincendeau, Presqu'un team, Skej, Skeud, Sklabez, Sterne, Super Cagette, Taouarh

Bagad An Daoudour, Bouffort/Pénard, Francine Baker, La Clique Costarmorigène, La Maison de la Harpe et son école, Loened Fall, Mathieu Guitton, Pestel/Charlès, Pestel/Landin, Pichard/Vincendeau, Presqu'un team, Skej, Skeud, Sklabez, Sterne, Super Cagette, Taouarh

