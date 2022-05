Fest deiz en extérieur pour les enfants du Rwanda Ensemble sportif de la Coutancière,La Chapelle-sur-Erdre (44)

De 15h à 17h, fest deiz en extérieur – sera annulé en cas de pluie Des groupes ont été contactés pour animer le fest deiz. Nous attendons leur réponse. Ce fest deiz intervient dans le cadre d”une manifestation organisée chaque année par l’association “Enfants du Rwanda”: une course à pied et une marche randonnée le matin. Annulée depuis 2 ans. Cette année, nous y avons ajouté un fest deiz l’après-midi, initialement prévu pour remplacer le fest deiz du 16 janvier que nous avions été contraint d’annuler. *source : événement [Fest deiz en extérieur pour les enfants du Rwanda](https://agendatrad.org/e/36170) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5€ et 3€

avec Kas A Part Ensemble sportif de la Coutancière,La Chapelle-sur-Erdre (44) Rue de l’Aven Ensemble sportif de la Coutancière, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, France

