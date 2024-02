Fest Deiz des amoureux Salle d’animations de la Mairie Pontrieux, mercredi 18 décembre 2024.

Fest Deiz des amoureux Salle d’animations de la Mairie Pontrieux Côtes-d’Armor

Venez danser à Pontrieux pour la saint Valentin ! Le seul fest-deiz avec musique trad Bretonne et quart d’heure américain, slow* et boule-à-facettes ! Unique en Bretagne, unique au monde !!! Bonne humeur et convivialité au rendez-vous. * une danse super facile ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-18 14:30:00

fin : 2024-12-18 18:00:00

Salle d’animations de la Mairie Place de la Liberté

Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fest Deiz des amoureux Pontrieux a été mis à jour le 2024-01-30 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol