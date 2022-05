Fest deiz des 10 ans du Bagad Loktudi Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: 29750

Loctudy

Fest deiz des 10 ans du Bagad Loktudi Loctudy, 11 septembre 2022, Loctudy. Fest deiz des 10 ans du Bagad Loktudi Rue Hent Poull Gleuvian Centre Culturel Loctudy

2022-09-11 12:00:00 – 2022-09-11 17:00:00 Rue Hent Poull Gleuvian Centre Culturel

Loctudy 29750 Fest Deiz des 10 ans du Bagad Loktudi

Début du fest deiz à 14h

Restauration sur place

Entrée libre bagadloktudi@orange.fr +33 7 87 91 67 43 http://bagadloktudi.e-monsite.com/ Fest Deiz des 10 ans du Bagad Loktudi

Début du fest deiz à 14h

Restauration sur place

Entrée libre Rue Hent Poull Gleuvian Centre Culturel Loctudy

dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Catégories d’évènement: 29750, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Rue Hent Poull Gleuvian Centre Culturel Ville Loctudy lieuville Rue Hent Poull Gleuvian Centre Culturel Loctudy Departement 29750

Loctudy Loctudy 29750 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Fest deiz des 10 ans du Bagad Loktudi Loctudy 2022-09-11 was last modified: by Fest deiz des 10 ans du Bagad Loktudi Loctudy Loctudy 11 septembre 2022 29750 Loctudy

Loctudy 29750