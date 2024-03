Fest-Deiz de la Saint-Patrick Rue Guillaume Apollinaire Saint-Brieuc, samedi 16 mars 2024.

Fest-Deiz de la Saint-Patrick Rue Guillaume Apollinaire Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le cercle celtique briochin Nevezadur Bro Sant Brieg organise son traditionnel fest-deiz pour la Saint-Patrick.

Sont prévus pour l’occasion Ol et Pat, Anaïs et Kelian, Ifig et son compère ainsi que les musiciens et chanteuses de Nevezadur Bro Sant-Brieg. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16

Rue Guillaume Apollinaire Croix St Lambert

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Fest-Deiz de la Saint-Patrick Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-03-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme