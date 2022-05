Fest Deiz d’après manif et de clôture du chantier Tango Salle de l’Avenir Brest Catégories d’évènement: Brest

Salle de l’Avenir, le dimanche 1 mai à 14:30

**Fest Deiz** ————- Pour clôturer la semaine de chantier Tango, et inaugurer le nouveau parquet, Rendez-vous est donnée après la traditionnelle manif du 1er mai pour un Fest Deiz suivi de flamenco sur place tables de presse pour les luttes lichouseries au four à bois, pizza et frites, café

Entrée libre

Un fest deiz pour danser après la manif du premier mai Salle de l’Avenir Place Guérin – Brest Brest Saint-Martin Finistère

2022-05-01T14:30:00 2022-05-01T20:00:00

