Fest Deiz Carna’Bal Salle des Fêtes Batz sur mer, samedi 23 mars 2024.

**FEST DEIZ « CARNA’BAL »

Samedi 23 mars de 14h30 à 18h

à la Salle des Fêtes**

Pour la 6ème édition du Fest deiz déguisé, le conservatoire intercommunal et les associations musicales locales invitent la « Breizh balkanique fanfare », le nouveau son du collectif X X CELTES.

Cornemuses, bombardes, accordéon diatonique, cuivres et percussions : leur son décoiffe, comme le vent des côtes bretonnes. Cette fanfare embarque le public sur des danses et des hymnes celtiques, mais aussi sur des compositions voyageuses, car, autour des racines bretonnes, s’entrelacent des influences afro-cubaines, jazz, orientales, balkaniques… Ces bretons-là cultivent une tradition résolument créative, ouverte et festive !

Avec Anthony MASSELIN (cornemuse), Tanguy BODIN (accordéon diatonique), Micha PASSETCHNIK (trompette), Joëlle NASSIET (clarinette), Olivier BESSON (saxophones), Christian MÉHAT (tuba) et Hervé BATTEUX (percussions).

Et pour teinter l’ensemble aux couleurs des carnavals du mois de mars, le public est invité à venir déguisé !

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Crêpes et buvette proposées par le Cercle Celtique des Paludiers.

Salle des Fêtes 9 rue de la Plage 44740 Batz sur mer

