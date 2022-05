Fest Deiz avec les groupes Ruz Bouitou et Deom Dei Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Fest Deiz avec les groupes Ruz Bouitou et Deom Dei Kerlouan, 14 août 2022, Kerlouan. Fest Deiz avec les groupes Ruz Bouitou et Deom Dei Site de Meneham MENEHAM Kerlouan

2022-08-14 15:00:00 – 2022-08-14 18:30:00 Site de Meneham MENEHAM

Kerlouan Finistère Fest deiz sur le site de Meneham à Kerlouan nOrganisé par l’Association Avel Deiz, à partir de 15 heures. nEn plein air sur aire à danser et sol stabilisé. Avec la participation des groupes Ruz bouitou et Deom Dei. nVente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. aveldeiz@gmail.com +33 6 83 26 13 47 http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com/ Fest deiz sur le site de Meneham à Kerlouan nOrganisé par l’Association Avel Deiz, à partir de 15 heures. nEn plein air sur aire à danser et sol stabilisé. Avec la participation des groupes Ruz bouitou et Deom Dei. nVente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. Site de Meneham MENEHAM Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Site de Meneham MENEHAM Ville Kerlouan lieuville Site de Meneham MENEHAM Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Fest Deiz avec les groupes Ruz Bouitou et Deom Dei Kerlouan 2022-08-14 was last modified: by Fest Deiz avec les groupes Ruz Bouitou et Deom Dei Kerlouan Kerlouan 14 août 2022 finistère Kerlouan

Kerlouan Finistère