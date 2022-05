Fest Deiz avec les groupes Gwechall et Keffiou Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: Finistère

Kerlouan

Fest Deiz avec les groupes Gwechall et Keffiou Kerlouan, 24 juillet 2022, Kerlouan. Fest Deiz avec les groupes Gwechall et Keffiou Site de Meneham Meneham Kerlouan

2022-07-24 15:00:00 – 2022-07-24 18:30:00 Site de Meneham Meneham

Kerlouan Finistère Fest Deiz sur le site de Meneham à Kerlouan. nOrganisé par l’Association Avel Deiz à partir de 15 heures. n En plein air sur aire à danser et sol stabilisé. nAvec la participation des groupes Gwechall et Keffiou nVente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. Fest Deiz sur le site de Meneham à Kerlouan. nOrganisé par l’Association Avel Deiz à partir de 15 heures. n En plein air sur aire à danser et sol stabilisé. nAvec la participation des groupes Gwechall et Keffiou nVente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village 10h30-12 h et à partir de 14h30. Site de Meneham Meneham Kerlouan

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Kerlouan Autres Lieu Kerlouan Adresse Site de Meneham Meneham Ville Kerlouan lieuville Site de Meneham Meneham Kerlouan Departement Finistère

Kerlouan Kerlouan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kerlouan/

Fest Deiz avec les groupes Gwechall et Keffiou Kerlouan 2022-07-24 was last modified: by Fest Deiz avec les groupes Gwechall et Keffiou Kerlouan Kerlouan 24 juillet 2022 finistère Kerlouan

Kerlouan Finistère