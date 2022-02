Fest-deiz 5,Boulevard Daviers,Angers (49)

Fest-deiz 5,Boulevard Daviers,Angers (49), 27 mars 2022, . Fest-deiz

5, Boulevard Daviers, Angers (49), le dimanche 27 mars à 14:30

**4€ Gratuit pour les moins de 16 ans** Voici les participants à notre fest-deiz: Ansker : bombardes, cornemuses, caisses Roue-Geffroy : kan ha diskan (chant en breton ) Janig Juteau : chant dans la ronde Sonerien ribl an dour : bombardes, veuze Le lbraire Bruno de l’Encre de Bretagne de Rennes nous proposera ses livres en breton et français pour adultes et enfants , ses CD et DVD Un stand Dastum nous proposera aussi ses livres et CD Vente de gâteaux Deuit da zañsal, selaou ar sonerezh pe da brenañ levrioù , pladennoù *source : événement [Fest-deiz](https://agendatrad.org/e/35504) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

4€

organisé par Bretons d’Anjou 5,Boulevard Daviers,Angers (49) 5, Boulevard Daviers, 49100 Angers, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T14:30:00 2022-03-27T18:30:00

Détails Autres Lieu 5,Boulevard Daviers,Angers (49) Adresse 5, Boulevard Daviers, 49100 Angers, France lieuville 5,Boulevard Daviers,Angers (49)