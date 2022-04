Fest Breizh Ukraine Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Fest Breizh Ukraine Noyal-sur-Vilaine, 10 avril 2022, Noyal-sur-Vilaine. Fest Breizh Ukraine Salle Trema Rue Joseph Deshommes Noyal-sur-Vilaine

2022-04-10 10:30:00 – 2022-04-10 18:30:00 Salle Trema Rue Joseph Deshommes

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Plusieurs associations dont la Rimandelle organisent une journée avec des animations, des jeux et de la musique pour soutenir l’Ukraine. 11h : atelier danse (adultes/enfants), animé par Gallo Tonic.

11h45 : Les Lif’fredaines (chants gallo)

12h30 : “Noyes-les !” (chants marins)

13h : restauration (galettes / saucisses / boissons / pâtisseries)

