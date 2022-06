Fest Art Folgoet Le Folgoët Le Folgoët Catégories d’évènement: 29260

Le Folgoët

Fest Art Folgoet Le Folgoët, 2 juillet 2022, Le Folgoët. Fest Art Folgoet Le Folgoët

2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-03 02:00:00

Fest Art Folgoet Le Folgoët
2022-07-02 15:00:00 – 2022-07-03 02:00:00
Le Folgoët 29260

Fête des arts de rue pour public divers de 3 ans à 118 ans De le fanfare, de la déambulation, un show lazer, un feu de joie, une soirée dansante Restauration rapide sur place
comiteanimationlefolgoet@gmail.com +33 6 60 66 37 89

