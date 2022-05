Fest ar Vugale, 22 mai 2022, .

Fest ar Vugale

2022-05-22 – 2022-05-22

Fest ar Vugale, la fête des enfants du Finistère, permet aux jeunes des cercles celtiques de la Fédération Kenleur Penn-ar-Bed de se retrouver et de mettre en pratique et en scène les acquis d’une année d’apprentissage de la culture et de la danse traditionnelle bretonne. Ainsi, environ 500 enfants, vêtus dans le plus pur respect des costumes de leur terroir, prendront part aux spectacles et animations prévus.

Pour la première fois cette année, Fest ar Vugale se tiendra aux Ateliers des Capucins à Brest le dimanche 22 mai. Outre les spectacles des enfants des cercles, beaucoup d’animations et d’ateliers seront ouverts à tous.

Ouvert à tous – Gratuit – Participation libre

contact@ateliersdescapucins.fr +33 2 98 37 36 00 https://www.facebook.com/events/969141207127925/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A1103667200198945%7D%7D]%22%7D

