Fest ar Beo / Fête du Vivant à côté de la chapelle Plouguerneau, samedi 18 mai 2024.

Venez nombreux pour partager ce moment festif ! Vous pourrez y admirez et achetez des plantes et produit artisanaux. Mais surtout découvrir de nombreux savoirs et savoirs faire autour du vivant grâce à des ateliers et démonstrations. Des activités pour les enfants sont prévues manège à pédales, piscine à livres, jeux en bois, ateliers pour tous les âges…

La faux sera à l’honneur grâce à la présence de l’association Autour de la faux qui propose une initiation en matinée (sur inscription, voir affiche jointe) et un stand où des bénévoles pourront donner des conseils techniques et faire des démonstrations de battage de lame. La journée se terminera par un repas servi à partir de 19h composé de pains pita cuits au four et accompagné de mouton et crudités. Une version végétarienne est prévue avec des falafels. Le tout accompagné de sauces blanches. Des concerts s’enchaîneront jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance dansante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 13:00:00

fin : 2024-05-18 01:00:00

à côté de la chapelle 193 Le Grouaneg

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne skoazell.plougerne.events@diwan.bzh

