Streetstepper gourmand 5 rue de l’Ecole, 25 juin 2023, Fessenheim-le-Bas.

Sortie en streetstepper dans les villages du Kochersberg. Enfants acceptés à partir de 10 ans. Gratuité de 10 à15 ans. 15euros par personne (+16 ans)..

2023-06-25 à ; fin : 2023-09-03 12:00:00. EUR.

5 rue de l’Ecole

Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est



Streetstepper trip in the villages of the Kochersberg. Children accepted from 10 years old. Free of charge from 10 to 15 years old. 15euros per person (+16 years old).

Excursión a pie por los pueblos del Kochersberg. Se aceptan niños a partir de 10 años. Gratuito de 10 a 15 años. 15euros por persona (+16 años).

Ausflüge mit dem Streetstepper in die Dörfer des Kochersbergs. Kinder werden ab 10 Jahren akzeptiert. Kostenlos von 10 bis 15 Jahren. 15 Euro pro Person (+16 Jahre).

Mise à jour le 2023-05-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg