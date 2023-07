Fête nationale Fessenheim, 13 juillet 2023, Fessenheim.

Fessenheim,Haut-Rhin

Des lampions seront distribués aux enfants. Les membres du FCF proposeront une petite restauration et vous feront passer une agréable soirée en musique, en attendant le spectacle pyrotechnique, vers 23h30..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est



Lanterns will be distributed to children. The members of the FCF will propose a small restoration and will make you spend a pleasant evening in music, while waiting for the pyrotechnic show, towards 23h30.

Se repartirán linternas a los niños. Los miembros de la FCF servirán refrescos y amenizarán la velada con música mientras se espera el espectáculo de fuegos artificiales alrededor de las 23.30 horas.

An die Kinder werden Lampions verteilt. Die Mitglieder des FCF werden kleine Speisen und Getränke anbieten und Ihnen einen angenehmen Abend mit Musik bereiten, während Sie auf das Feuerwerk gegen 23:30 Uhr warten.

