Fête de l’amitié Fessenheim Catégories d’évènement: Fessenheim

Haut-Rhin

Fête de l’amitié, 2 juin 2023, Fessenheim. Animations musicales, marche gourmande, bals, restauration, buvettes, expositions, forains.

Restauration sur place: spécialités antillaises, pâtisseries maison, tartes flambées….

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-04 . 0 EUR. Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est



Musical entertainment, gourmet walk, dances, catering, refreshment stands, exhibitions, fairground.

Catering on the spot: West Indian specialities, home-made pastries, flambé tarts… Animación musical, paseo gastronómico, bailes, catering, puestos de refrescos, exposiciones, ferias.

Restauración in situ: especialidades antillanas, repostería casera, tartas… Musikalische Darbietungen, Gourmet-Markt, Bälle, Restaurants, Erfrischungsstände, Ausstellungen, Schausteller.

Verpflegung vor Ort: karibische Spezialitäten, hausgemachtes Gebäck, Flammkuchen… Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

