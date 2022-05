Fesival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “La queue du diable”, 28 mai 2022, .

Fesival Le Grand Baratin – Spectacle de conte “La queue du diable”

2022-05-28 21:00:00 – 2022-05-28 22:00:00

De Françoise DIEP. Pour adultes dès 12 ans.

Les femmes y ont la fragilité forte et les hommes la force fragile. Le Diable s’y fait rouler mais le bon Dieu aussi. On y entremêle les couleurs et les parfums des deux côtés de la mer-mère et on y travaille comme on y sieste, avec passion, humour et un rien de philosophie… Des contes goûteux à savourer…

De Françoise DIEP. Pour adultes dès 12 ans.

Les femmes y ont la fragilité forte et les hommes la force fragile. Le Diable s’y fait rouler mais le bon Dieu aussi. On y entremêle les couleurs et les parfums des deux côtés de la mer-mère et on y travaille comme on y sieste, avec passion, humour et un rien de philosophie… Des contes goûteux à savourer…

dernière mise à jour : 2022-05-09 par